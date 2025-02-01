"Это была моя ошибка": Довбик раскрыл одну из причин тяжелого старта в Серии А

Артем Довбик побеседовал с изданием Il Messaggero о своей адаптации.

"Эти месяцы были непростыми: новый чемпионат, три смены тренеров, изучение новой тактики и некоторые физические проблемы. Теперь я понимаю итальянский футбол лучше, чем раньше, и надеюсь, что все станет лучше.

Это первый год, когда я так много играю на трех фронтах. Наш медицинский персонал сделал все возможное, чтобы помочь мне, и теперь после лечения колена я чувствую себя гораздо лучше”.