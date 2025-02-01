"Это была моя ошибка": Довбик раскрыл одну из причин тяжелого старта в Серии А
Форвард дал большое интервью
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Артем Довбик побеседовал с изданием Il Messaggero о своей адаптации.
"Эти месяцы были непростыми: новый чемпионат, три смены тренеров, изучение новой тактики и некоторые физические проблемы. Теперь я понимаю итальянский футбол лучше, чем раньше, и надеюсь, что все станет лучше.
Это первый год, когда я так много играю на трех фронтах. Наш медицинский персонал сделал все возможное, чтобы помочь мне, и теперь после лечения колена я чувствую себя гораздо лучше”.
"Я играл травмированным, был готов не на 100% и все равно выходил на поле. Это была моя ошибка, я отдохнул, но я чувствовал необходимость быть с командой в трудные моменты. Однако теперь чувствую себя хорошо.
Язык футбола универсален. Я приехал в Италию после опыта, полученного в Испании, где играют в совсем другой футбол. Теперь я начинаю понимать Серию А. Это больше личной борьбы, агрессивная и компактная защита, в ней трудно добиться успеха. Нелегко играть против трех защитников соперника в штрафной. Это часть процесса адаптации", – заявил Довбик.
2 февраля "волки" будут принимать "Наполи".
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