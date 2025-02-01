  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Все здесь было выше ожиданий с первого дня": Милованов прокомментировал переход в команду из Швеции
В тренде

"Все здесь было выше ожиданий с первого дня": Милованов прокомментировал переход в команду из Швеции

Наши за границей

Нашел первый клуб в этом сезоне

"Все здесь было выше ожиданий с первого дня": Милованов прокомментировал переход в команду из Швеции

Фото: ФК Сіріус

Новина українською

Украинский защитник Богдан Милованов ответил на вопросы пресс-службы шведского клуба "Сириус" после подписания контракта.

“ – Добро пожаловать в “Сириус”, как это быть частью нашей команды?

– Все хорошо, я очень взволнован и мотивирован. Сириус относился ко мне хорошо, и все было выше ожиданий с первого дня. Я очень взволнован и рад быть здесь, и я с нетерпением жду начала официальных соревнований. Будет интересно встретиться с болельщиками и насладиться футболом здесь на нашей арене.

– Какие ваши впечатления от Сириуса на данный момент?

– Меня удивляет, насколько это все привычно. Все, от руководства к тем из нас на поле. Мое впечатление таково, что вся организация профессиональна, и я чувствую это с тех пор, как пришел сюда. Это заставило меня чувствовать себя здесь как дома, за что я благодарен. Это то, что вам нужно как футболисту.

– Какие ваши ожидания от будущего сезона?

– Думаю, сезон будет удачным. У нас молодая команда с большой мотивацией, и тем из нас, кто постарше, нужно делиться опытом. Я считаю, что мы можем добиться хорошего сочетания молодых и старших людей и вместе создать ощущение семьи, что является фактором успеха. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов.

Я агрессивный игрок и тактически грамотный защитник. Моя сильная сторона – игра в обороне, но я тоже люблю делать взносы в атаку. Я играю с высокой интенсивностью и вношу свою лепту, упорно работая – так я бы себя описал”, – сказал Милованов.

Напомним, что украинец с лета находился без клуба. Последним его местом работы была португальская "Ароука".

По теме
yellow-arrow
"Это была моя ошибка": Довбик раскрыл одну из причин тяжелого старта в Серии А
yellow-arrow
Зубков прилетел в Турцию на медосмотр перед трансфером в Трабзонспор – ВИДЕО
yellow-arrow
Аутсайдер против лидера. Эспаньол - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Богдан Милованов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Сіріуса
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости