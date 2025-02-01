"Все здесь было выше ожиданий с первого дня": Милованов прокомментировал переход в команду из Швеции

Украинский защитник Богдан Милованов ответил на вопросы пресс-службы шведского клуба "Сириус" после подписания контракта.

“ – Добро пожаловать в “Сириус”, как это быть частью нашей команды?

– Все хорошо, я очень взволнован и мотивирован. Сириус относился ко мне хорошо, и все было выше ожиданий с первого дня. Я очень взволнован и рад быть здесь, и я с нетерпением жду начала официальных соревнований. Будет интересно встретиться с болельщиками и насладиться футболом здесь на нашей арене.

– Какие ваши впечатления от Сириуса на данный момент?

– Меня удивляет, насколько это все привычно. Все, от руководства к тем из нас на поле. Мое впечатление таково, что вся организация профессиональна, и я чувствую это с тех пор, как пришел сюда. Это заставило меня чувствовать себя здесь как дома, за что я благодарен. Это то, что вам нужно как футболисту.

– Какие ваши ожидания от будущего сезона?

– Думаю, сезон будет удачным. У нас молодая команда с большой мотивацией, и тем из нас, кто постарше, нужно делиться опытом. Я считаю, что мы можем добиться хорошего сочетания молодых и старших людей и вместе создать ощущение семьи, что является фактором успеха. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов.

Я агрессивный игрок и тактически грамотный защитник. Моя сильная сторона – игра в обороне, но я тоже люблю делать взносы в атаку. Я играю с высокой интенсивностью и вношу свою лепту, упорно работая – так я бы себя описал”, – сказал Милованов.