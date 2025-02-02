  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик – о трудностях в Роме: Я это понимаю, я этого ожидал, даже у Джеко были проблемы в первом сезоне
В тренде

Довбик – о трудностях в Роме: Я это понимаю, я этого ожидал, даже у Джеко были проблемы в первом сезоне

Наши за границей
Обновлено

Нападающий ответил на вопросы издания Il Messaggero

Довбик – о трудностях в Роме: Я это понимаю, я этого ожидал, даже у Джеко были проблемы в первом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик рассказал об особенностях местного футбола, требовательных болельщиках и праздновании голов.

“Здесь, в Италии, для форварда все по-другому, с “Жироной” я сильно опускался и начинал почти на линии полузащиты. Теперь меня просят делать разные вещи, например, прессинговать центрального защитника, освобождать пространство для партнеров по команде, заставлять команду двигаться спиной к воротам. Я стараюсь выполнять то, что мне говорит тренер.

Сравнение с Джеко? Я разговаривал с Эдином перед тем, как приехать сюда, и он объяснил мне, как тяжело быть нападающим в Риме. Это город, живущий футболом 24 часа в сутки, и болельщики хотят, чтобы вы забивали в каждой игре”.

Читайте также"Это был наш план". Довбик прокомментировал исполнение Ромой пенальти

“Я это понимаю, я этого ожидал, даже у Джеко были проблемы в его первом сезоне. Я многому научился за эти месяцы, и я уверен.

Я не читаю газеты. Шевченко всегда советовал мне вести себя естественно. Я понимал, что Рим – это футбол. Здесь есть радио, телевидение, газеты, я веду себя как нормальный человек, я люблю свою работу и выкладываюсь как можно лучше.

Это неправда, что я никогда не смеюсь. С сегодняшнего дня вы также можете подтвердить, что я улыбаюсь, я шучу, я парень, который любит смеяться. Когда я играю, я показываю другую часть себя, я другой Артем. Не люблю слишком праздновать неважные матчи".

Читайте такжеБывший форвард Ромы: Довбик выглядит хуже, чем в начале сезона. Ему всегда нужны чистые мячи

“В матче с “Пармой” я забил пятый гол, не было необходимости праздновать. Я делаю то, что чувствую в этот момент спонтанно. В Удине я праздновал пенальти, потому что это было важно.

Я использую только левую ногу? Я знаю, это верно. Во время тренировок все мои тренеры, и Раньери один из них, говорили мне также пробивать правой ногой. Пожалуй, я бью лучше правой, чем левой. Я знаю, я отдаю себе отчет, но потом наступает матч, и я делаю все левой”, – заявил форвард.

2 февраля "волки" будут принимать "Наполи".

По теме
yellow-arrow
"Все здесь было выше ожиданий с первого дня": Милованов прокомментировал переход в команду из Швеции
yellow-arrow
"Это была моя ошибка": Довбик раскрыл одну из причин тяжелого старта в Серии А
yellow-arrow
Зубков прилетел в Турцию на медосмотр перед трансфером в Трабзонспор – ВИДЕО
Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости