Довбик – о трудностях в Роме: Я это понимаю, я этого ожидал, даже у Джеко были проблемы в первом сезоне

Артем Довбик рассказал об особенностях местного футбола, требовательных болельщиках и праздновании голов.

“Здесь, в Италии, для форварда все по-другому, с “Жироной” я сильно опускался и начинал почти на линии полузащиты. Теперь меня просят делать разные вещи, например, прессинговать центрального защитника, освобождать пространство для партнеров по команде, заставлять команду двигаться спиной к воротам. Я стараюсь выполнять то, что мне говорит тренер. Сравнение с Джеко? Я разговаривал с Эдином перед тем, как приехать сюда, и он объяснил мне, как тяжело быть нападающим в Риме. Это город, живущий футболом 24 часа в сутки, и болельщики хотят, чтобы вы забивали в каждой игре”.

“Я это понимаю, я этого ожидал, даже у Джеко были проблемы в его первом сезоне. Я многому научился за эти месяцы, и я уверен. Я не читаю газеты. Шевченко всегда советовал мне вести себя естественно. Я понимал, что Рим – это футбол. Здесь есть радио, телевидение, газеты, я веду себя как нормальный человек, я люблю свою работу и выкладываюсь как можно лучше. Это неправда, что я никогда не смеюсь. С сегодняшнего дня вы также можете подтвердить, что я улыбаюсь, я шучу, я парень, который любит смеяться. Когда я играю, я показываю другую часть себя, я другой Артем. Не люблю слишком праздновать неважные матчи".

“В матче с “Пармой” я забил пятый гол, не было необходимости праздновать. Я делаю то, что чувствую в этот момент спонтанно. В Удине я праздновал пенальти, потому что это было важно. Я использую только левую ногу? Я знаю, это верно. Во время тренировок все мои тренеры, и Раньери один из них, говорили мне также пробивать правой ногой. Пожалуй, я бью лучше правой, чем левой. Я знаю, я отдаю себе отчет, но потом наступает матч, и я делаю все левой”, – заявил форвард.

2 февраля "волки" будут принимать "Наполи".