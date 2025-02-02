Таловеров поделился комментариями о первой игре за Плимут

Недавно прошел матч в рамках Чемпионшипа между "Плимутом" и "Вест Бромвичем". Игра завершилась победой "Плимута" со счетом 2:1.

Игрок "Плимута", украинский защитник Максим Таловеров, прокомментировал победу команды:

"Какой отличный дебют за "Плимут". Блестящие три балла на глазах у зеленой армии", — написал Таловеров в Instagram.

Добавим, что Таловеров стал лучшим игроком матча. Благодаря этой победе "Плимут" прервал серию без побед, длившуюся в течение 15 матчей.