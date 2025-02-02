Таловеров поделился комментариями о первой игре за Плимут
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Фото: pafc.co.uk
Недавно прошел матч в рамках Чемпионшипа между "Плимутом" и "Вест Бромвичем". Игра завершилась победой "Плимута" со счетом 2:1.
Игрок "Плимута", украинский защитник Максим Таловеров, прокомментировал победу команды:
"Какой отличный дебют за "Плимут". Блестящие три балла на глазах у зеленой армии", — написал Таловеров в Instagram.
Добавим, что Таловеров стал лучшим игроком матча. Благодаря этой победе "Плимут" прервал серию без побед, длившуюся в течение 15 матчей.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
02.02.2025 в 11:10
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