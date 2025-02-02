Украинский нападающий Ромы назвал игрока, на которого похож по манере игры
Много наблюдал
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Нападающий "Ромы" Артем Довбик рассказал о том, на какого форварда он похож по манере игры.
"Возможно, я являюсь сочетанием между ним и Джеко. Я наблюдал за Лукаку в его первом сезоне в "Интере", когда он забил много голов и отдал много ассистов. Мне нравится его стиль, у нас есть общие черты. Лично я, если нужно, подстраиваюсь под то, как играет команда, под то, что от меня требуют.
Если я могу помочь, прикрыв мяч и отдав передачу, меня это устраивает. Конечно, повторюсь, если идет много навесов, у меня больше шансов забить, ведь я нападающий", — цитирует Довбика Il Messaggero.
Добавим, что сегодня "Рома" сыграет против "Наполи" в 21:45. Украинец принял участие в 29 матчах, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах.
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