Украинский нападающий Ромы назвал игрока, на которого похож по манере игры

Нападающий "Ромы" Артем Довбик рассказал о том, на какого форварда он похож по манере игры.

"Возможно, я являюсь сочетанием между ним и Джеко. Я наблюдал за Лукаку в его первом сезоне в "Интере", когда он забил много голов и отдал много ассистов. Мне нравится его стиль, у нас есть общие черты. Лично я, если нужно, подстраиваюсь под то, как играет команда, под то, что от меня требуют.

Если я могу помочь, прикрыв мяч и отдав передачу, меня это устраивает. Конечно, повторюсь, если идет много навесов, у меня больше шансов забить, ведь я нападающий", — цитирует Довбика Il Messaggero.