Принесет ли Русин удачу в игре против Загреба? Стартовый состав на игру Локомотива Загреб - Хайдук Сплит
Шанс, что выйдет на вторую половину игры
Twitter UEFA Youth League
Сегодня в рамках Хорватской первой лиги "Локомотива" (Загреб) сыграет против "Хайдука" (Сплит).
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Команда, в которой играет украинский нападающий Назарий Русин, опубликовала в Х стартовый состав.
Как вы можете заметить, Русин находится на скамье запасных.
????️ ???????????????????????????????????????? ???????? za Kranjčevićevu. #AjmoBijeli! ???????? pic.twitter.com/mAGzHG2gOL— HNK Hajduk Split (@hajduk) February 2, 2025
Напомним, начало матча в 13:50.
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Источник:hajduk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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