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Принесет ли Русин удачу в игре против Загреба? Стартовый состав на игру Локомотива Загреб - Хайдук Сплит

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Шанс, что выйдет на вторую половину игры

Принесет ли Русин удачу в игре против Загреба? Стартовый состав на игру Локомотива Загреб - Хайдук Сплит

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Сегодня в рамках Хорватской первой лиги "Локомотива" (Загреб) сыграет против "Хайдука" (Сплит).

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Команда, в которой играет украинский нападающий Назарий Русин, опубликовала в Х стартовый состав.

Как вы можете заметить, Русин находится на скамье запасных.

Напомним, начало матча в 13:50.

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Хайдук (Сплит) Локомотива (Загреб) Назарий Русин
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Источник:
hajduk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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