Брентфорд – Тоттенхэм: сыграет ли в старте Егор Ярмолюк?
Лондонское дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 24 тура чемпионата Англии "Брентфорд" дома примет "Тоттенхэм". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк не вошел в стартовый состав “пчел”.
Your Bees to take on Spurs ???? pic.twitter.com/MvbmUraFll— Brentford FC (@BrentfordFC) February 2, 2025
В общей сложности на его счету 18 матчей в этом чемпионате. В предыдущем поединке против “Кристал Пэлас” он вышел на поле на 84 минуте.
Перед этим поединком “пчелы” занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ, “Тоттенхэм” идет на 16 месте. Разрыв между командами составляет семь зачетных пунктов.
Старт встречи запланирован на 16:00.
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