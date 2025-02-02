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Брентфорд – Тоттенхэм: сыграет ли в старте Егор Ярмолюк?

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Лондонское дерби

Брентфорд – Тоттенхэм: сыграет ли в старте Егор Ярмолюк?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 24 тура чемпионата Англии "Брентфорд" дома примет "Тоттенхэм". Украинский полузащитник Егор Ярмолюк не вошел в стартовый состав “пчел”.

В общей сложности на его счету 18 матчей в этом чемпионате. В предыдущем поединке против “Кристал Пэлас” он вышел на поле на 84 минуте.

Перед этим поединком “пчелы” занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ, “Тоттенхэм” идет на 16 месте. Разрыв между командами составляет семь зачетных пунктов.

Старт встречи запланирован на 16:00.

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Егор Ярмолюк
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