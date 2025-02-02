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Проверка одного из аутсайдеров чемпионата Греции. Выйдет ли Яремчук за Олимпиакос с первых минут?

Наши за границей

Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени

Проверка одного из аутсайдеров чемпионата Греции. Выйдет ли Яремчук за Олимпиакос с первых минут?

Фото - ФК Олімпіакос

Новина українською

В Суперлиге Греции "Олимпиакос" едет в гости к "Левадиакосу".

Роман Яремчук – в старте.

В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 12 матчей в Суперлиге. Но выходил в старте лишь против "Астераса" 27 октября. В последних четырёх матчах нападающий провёл на поле 14 минут. На счету украинца один забитый гол.

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До матча "Олимпиакос" лидирует в турнирной таблице с 44-мя очками и опережает второй "Панатинаикос" на один балл, но с игрой в запасе (сегодняшним матчем). "Левадиакос" - 123-й с 18-ю баллами.

Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Olympiacos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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