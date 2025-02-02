Проверка одного из аутсайдеров чемпионата Греции. Выйдет ли Яремчук за Олимпиакос с первых минут?
Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени
Фото - ФК Олімпіакос
В Суперлиге Греции "Олимпиакос" едет в гости к "Левадиакосу".
Роман Яремчук – в старте.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #LEVOLY #slgr pic.twitter.com/wZBavjRXWT— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 2, 2025
В этом сезоне Роман Яремчук сыграл 12 матчей в Суперлиге. Но выходил в старте лишь против "Астераса" 27 октября. В последних четырёх матчах нападающий провёл на поле 14 минут. На счету украинца один забитый гол.
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До матча "Олимпиакос" лидирует в турнирной таблице с 44-мя очками и опережает второй "Панатинаикос" на один балл, но с игрой в запасе (сегодняшним матчем). "Левадиакос" - 123-й с 18-ю баллами.
Матч начнётся в 16:30 по киевскому времени.
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