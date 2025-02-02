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Тренер Аль-Шабаб – о Бущане: Я рад, что команда имеет двух выдающихся вратарей

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Теперь нужна быстрая адаптация Георгия к команде

Тренер Аль-Шабаб – о Бущане: Я рад, что команда имеет двух выдающихся вратарей

фото из соцсетей

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Главный тренер "Аль-Шабаб" Фатих Терим прокомментировал вратарское звено команды.

“Я доволен игроками, и нам также потребовалась быстрая адаптация украинского голкипера к команде. Мы не должны недооценивать заслуги голкипера Абдуллы Аль-Майуфа после подписания нового вратаря.

Я рад, что у команды два выдающихся вратаря, и это одна из важных вещей для развития команды”, – сказал Терим.

Бущан официально присоединился к команде Саудовской Аравии 29 января. Уже 31 января он провел первый матч в составе нового коллектива. В поединке против "Аль-Эттифака" он оформил четыре сейва и пропустил три гола.

Следующий поединок "Аль-Шабаб" проведет 6 февраля против "Аль-Халидж".

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Георгий Бущан Фатих Терим Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
akhbaar24
Опубликовал: Максим Кучер
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