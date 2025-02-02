Тренер Аль-Шабаб – о Бущане: Я рад, что команда имеет двух выдающихся вратарей

Главный тренер "Аль-Шабаб" Фатих Терим прокомментировал вратарское звено команды.

“Я доволен игроками, и нам также потребовалась быстрая адаптация украинского голкипера к команде. Мы не должны недооценивать заслуги голкипера Абдуллы Аль-Майуфа после подписания нового вратаря.

Я рад, что у команды два выдающихся вратаря, и это одна из важных вещей для развития команды”, – сказал Терим.