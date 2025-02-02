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Русин отметился голевым действием в дебютном матче за Хайдук – ВИДЕО

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В первые же несколько минут

Русин отметился голевым действием в дебютном матче за Хайдук – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 20 тура чемпионата Хорватии "Локомотива Загреб" дома принимала "Хайдук Сплит". Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

После перерыва при счете 2:2 на поле вышел нападающий Назарий Русин. Уже через восемь минут после появления на поле он оформил ассист.

Нападающий открылся на левом фланге и навесил в центр штрафной. Оттуда головой точно пробил Марко Ливая.

Это первое результативное действие Русина за взрослую команду в этом сезоне. Ранее он отмечался только за "Сандерленд" U-21.

Напомним, что Назарий играет в “Хайдуке” на правах аренды.

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Хайдук (Сплит) Локомотива (Загреб) Назарий Русин
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