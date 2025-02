Русин отметился голевым действием в дебютном матче за Хайдук – ВИДЕО

В рамках 20 тура чемпионата Хорватии "Локомотива Загреб" дома принимала "Хайдук Сплит". Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

После перерыва при счете 2:2 на поле вышел нападающий Назарий Русин. Уже через восемь минут после появления на поле он оформил ассист.

Нападающий открылся на левом фланге и навесил в центр штрафной. Оттуда головой точно пробил Марко Ливая.

MARKO LIVAJA TIES IT UP WITH A GREAT HEADER!



Nazariy Rusyn with the assist on his debut!#HNL #LOKHAJpic.twitter.com/bJH0Tm50vy