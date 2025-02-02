Русин отметился голевым действием в дебютном матче за Хайдук – ВИДЕО
В первые же несколько минут
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В рамках 20 тура чемпионата Хорватии "Локомотива Загреб" дома принимала "Хайдук Сплит". Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
После перерыва при счете 2:2 на поле вышел нападающий Назарий Русин. Уже через восемь минут после появления на поле он оформил ассист.
Нападающий открылся на левом фланге и навесил в центр штрафной. Оттуда головой точно пробил Марко Ливая.
MARKO LIVAJA TIES IT UP WITH A GREAT HEADER!— Croatian Football (@CroatiaFooty) February 2, 2025
Nazariy Rusyn with the assist on his debut!#HNL #LOKHAJpic.twitter.com/bJH0Tm50vy
Это первое результативное действие Русина за взрослую команду в этом сезоне. Ранее он отмечался только за "Сандерленд" U-21.
Напомним, что Назарий играет в “Хайдуке” на правах аренды.
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