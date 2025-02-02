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Известна оценка Русина за его дебютный матч в Хорватии

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Известна оценка Русина за его дебютный матч в Хорватии

Фото: Хайдук

Новина українською

Украинский нападающий Назарий Русин провел свой первый матч за "Хайдук", к которому присоединился на прошлой неделе. Игрок вышел на поле в матче 20-го тура ХФЛ против "Локомотивы" Загреб (2:3) после перерыва.

Уже на 53-й минуте Русину удалось оформить свое первое результативное действие за новую команду. Он навесил с левого фланга точно на голову Ливаи, и тот переправил мяч в ворота.

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В этой игре Русин отдал 6 точных пасов из 8-ми, выполнил 2 точных навеса, 2 неудачных лонгбола, выиграл единоборство и заработал фол.

Статистически-аналитический портал Sofascore оценил действия украинца в 7,1 балла. Это одна из самых высоких оценок среди футболистов "Хайдука".

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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