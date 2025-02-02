Когда же будут давать шанс? Байер будет играть матч Бундеслиги без украинца
Не в этот раз
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Байера" Артем Степанов не попал в заявку команды на матч 20-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма".
Отметим, что несколько дней назад Артем сыграл 5 минут против "Спарты" в Лиге Европы.
Поединок "Байер" - "Хоффенхайм" начнется в 18:30 по киевскому времени. Команда украинца сможет сократить отставание от лидирующей "Баварии" до 6-ти очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Баєр
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы
- Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Дебют Бущана немного не удался. Аль-Шабаб проиграл Аль-Иттифаку – известны оценки Георгия
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000