Когда же будут давать шанс? Байер будет играть матч Бундеслиги без украинца

Украинский нападающий "Байера" Артем Степанов не попал в заявку команды на матч 20-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма".

Отметим, что несколько дней назад Артем сыграл 5 минут против "Спарты" в Лиге Европы.

Поединок "Байер" - "Хоффенхайм" начнется в 18:30 по киевскому времени. Команда украинца сможет сократить отставание от лидирующей "Баварии" до 6-ти очков.