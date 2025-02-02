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Впервые с октября играл в основе. Яремчук получил нелестную оценку за матч Суперлиги Греции

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Впервые с октября играл в основе. Яремчук получил нелестную оценку за матч Суперлиги Греции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" отыграл 59 минут в матче 21-го тура Суперлиги Греции против "Левадиакоса" (1:0). Футболист появился в основном составе команды впервые с октября прошлого года.

Сегодня Роман нанес два удара мимо ворот, дважды неуспешно шел в обыгрыш, отдал 58% точных пасов, выиграл 2 единоборства из 6-ти и сфолил.

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Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Яремчуку за эту игру самую низкую оценку среди всех футболистов - 6,2. Это был 19-й поединок футболиста за "Олимпиакос" в этом сезоне.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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