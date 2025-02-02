Впервые с октября играл в основе. Яремчук получил нелестную оценку за матч Суперлиги Греции
Хорошего мало
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" отыграл 59 минут в матче 21-го тура Суперлиги Греции против "Левадиакоса" (1:0). Футболист появился в основном составе команды впервые с октября прошлого года.
Сегодня Роман нанес два удара мимо ворот, дважды неуспешно шел в обыгрыш, отдал 58% точных пасов, выиграл 2 единоборства из 6-ти и сфолил.
Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Яремчуку за эту игру самую низкую оценку среди всех футболистов - 6,2. Это был 19-й поединок футболиста за "Олимпиакос" в этом сезоне.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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