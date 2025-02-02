Кащук вывел Карабах вперед в матче против Зиры, но команда проиграла

В 21-м туре чемпионата Азербайджана "Карабах" выигрывал 2:0 в гостях у "Зиры" до 56-й минуты. Но хозяева оформили камбэк – 2:3.

Алексей Кащук открыл счет во встрече на 20-й минуте. Это уже его пятый гол в 14-ти поединках текущего сезона первенства страны. Добавим, что "Карабах" уступил второй раз подряд в чемпионате, но продолжает возглавлять таблицу (50 очков). "Араз", который занимает второе место, сократил за неделю отставание с 11-ти до семи пунктов.

В составе "Зиры" также есть украинец. Речь идет о полузащитнике Эльдаре Кулиеве, но он весь матч провел на скамейке запасных. В Премьер-лиге 2025/25 футболист сыграл 16 встреч.