  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кащук вывел Карабах вперед в матче против Зиры, но команда проиграла
В тренде

Кащук вывел Карабах вперед в матче против Зиры, но команда проиграла

Наши за границей
Обновлено

Вели в счете 2:0

Кащук вывел Карабах вперед в матче против Зиры, но команда проиграла

Фото: FKQarabagh

Новина українською

В 21-м туре чемпионата Азербайджана "Карабах" выигрывал 2:0 в гостях у "Зиры" до 56-й минуты. Но хозяева оформили камбэк – 2:3.

Читайте такжеКащук: Темные дни закончились, пришло время сиять

Алексей Кащук открыл счет во встрече на 20-й минуте. Это уже его пятый гол в 14-ти поединках текущего сезона первенства страны. Добавим, что "Карабах" уступил второй раз подряд в чемпионате, но продолжает возглавлять таблицу (50 очков). "Араз", который занимает второе место, сократил за неделю отставание с 11-ти до семи пунктов.

В составе "Зиры" также есть украинец. Речь идет о полузащитнике Эльдаре Кулиеве, но он весь матч провел на скамейке запасных. В Премьер-лиге 2025/25 футболист сыграл 16 встреч.

По теме
yellow-arrow
Впервые с октября играл в основе. Яремчук получил нелестную оценку за матч Суперлиги Греции
yellow-arrow
Девятое место против 16-го. Выйдет ли Соболь на матч с Ренном?
yellow-arrow
Когда же будут давать шанс? Байер будет играть матч Бундеслиги без украинца
Карабах (Агдам) Алексей Кащук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi Youtube kanalı
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости