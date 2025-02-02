Рома - Наполи. Довбик будет иметь необычную роль
У Раньери есть план
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура Серии А против "Наполи". Форвард начнет игру на скамейке запасных.
Скорее всего, Раньери планирует использовать Довбика в качестве джокера.
???? La nostra formazione per #RomaNapoli!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 2, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/gVurDSNJoY
Поединок "Рома" - "Наполи" должен начаться в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:www.legaseriea.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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