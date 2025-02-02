Рома - Наполи. Довбик будет иметь необычную роль

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура Серии А против "Наполи". Форвард начнет игру на скамейке запасных.

Скорее всего, Раньери планирует использовать Довбика в качестве джокера.

Поединок "Рома" - "Наполи" должен начаться в 21:45 по киевскому времени.