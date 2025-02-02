Бенфика будет играть в Амадоре. Выйдет ли Трубин в старте после поражения от Каза Пии?

В рамках 20 тура столичный гранд выйдет на поле против "Эштрелы" на выезде. Анатолий Трубин начнет встречу с первых минут.

Украинский вратарь в текущем сезоне Примейры не пропустил ни одного матча. Хотя в четырех предыдущих поединках лиги лиссабонской команде забили 6 голов, экс-кипер "Шахтера" пропустил в соревнованиях меньше всех (14).

Сейчас "Бенфика" делит второе место с "Порту", который также неудачно начал новый год и набрал лишь один балл в трех последних турах. Это позволило "Браге" существенно сократить отставание от топ-3.