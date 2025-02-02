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Бенфика будет играть в Амадоре. Выйдет ли Трубин в старте после поражения от Каза Пии?

Наши за границей

Орлы приехали в гости к аутсайдеру

Бенфика будет играть в Амадоре. Выйдет ли Трубин в старте после поражения от Каза Пии?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 20 тура столичный гранд выйдет на поле против "Эштрелы" на выезде. Анатолий Трубин начнет встречу с первых минут.

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Украинский вратарь в текущем сезоне Примейры не пропустил ни одного матча. Хотя в четырех предыдущих поединках лиги лиссабонской команде забили 6 голов, экс-кипер "Шахтера" пропустил в соревнованиях меньше всех (14).

Сейчас "Бенфика" делит второе место с "Порту", который также неудачно начал новый год и набрал лишь один балл в трех последних турах. Это позволило "Браге" существенно сократить отставание от топ-3.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин Эштрела
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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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