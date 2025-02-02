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Довбик vs Наполи: 7 касаний, 4 передачи. Оценки за матч

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Нападающий провел в игре почти полчаса

Довбик vs Наполи: 7 касаний, 4 передачи. Оценки за матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 23-м туре "Рома" отобрала очки у лидера первенства "Наполи" в домашнем матче. Артем Довбик вышел на поле на 64-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,0 и 6,5 баллов. Только Куадио Коне сыграл в составе "волков" хуже (5,9/6,4). Экс-форвард "Жироны" успел сделать 7 касаний, отдал 75% точных пасов (¾), выиграл одну из четырех воздушных дуэлей, 4 раза терял мяч, нарушил правила в одном эпизоде.

5 февраля "джаллоросси" будут играть против "Милана" на "Сан-Сиро" в ¼ финала Кубка Италии.

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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Александр Симченко
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