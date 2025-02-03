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Трубин пропустил от Эштрелы дважды после трех ударов в створ. Оценки за матч

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Лиссабонскому коллективу удалось сохранить победный счет

Трубин пропустил от Эштрелы дважды после трех ударов в створ. Оценки за матч

Getty Images_

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В 20-м туре "Бенфика" одолела в Амадоре "Эштрелу" (3:2). Еще до перерыва "орлы" забили все свои мячи, но уже на 49-й минуте хозяева сократили отставание до минимума. Интрига сохранялась до финального свистка и гости удержали преимущество.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 5,9 и 6,2 балла. Это самый низкий показатель в команде после Артура Кабрала (5,7/5,6). Анатолий сделал 1 сейв, 37 касаний, 74% точных пасов (23/31), 6 длинных точных передач и перехватил 1 навес.

Столичный гранд набирает 44 балла и занимает 2 место. 8 февраля "красные" будут принимать "Морейренсе".

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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Александр Симченко
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