Трубин пропустил от Эштрелы дважды после трех ударов в створ. Оценки за матч

В 20-м туре "Бенфика" одолела в Амадоре "Эштрелу" (3:2). Еще до перерыва "орлы" забили все свои мячи, но уже на 49-й минуте хозяева сократили отставание до минимума. Интрига сохранялась до финального свистка и гости удержали преимущество.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 5,9 и 6,2 балла. Это самый низкий показатель в команде после Артура Кабрала (5,7/5,6). Анатолий сделал 1 сейв, 37 касаний, 74% точных пасов (23/31), 6 длинных точных передач и перехватил 1 навес.

Столичный гранд набирает 44 балла и занимает 2 место. 8 февраля "красные" будут принимать "Морейренсе".