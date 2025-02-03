"А наблюдая за их игрой, этого и не скажешь": британский журналист – о тандеме Забарный-Хейсен
Оборонительный дуэт гармонично вписался в механизм Борнмута
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Ник Райт оценил игру Ильи Забарного в паре с Дином Хейсеном.
"На позиции центрального защитника, где традиционно решающую роль играют опыт и знания, Ираола использует 22-летнего Илью Забарного и 19-летнего Дина Хейсена – пару, которая примерно на шесть лет младше среднего возраста игроков Премьер-лиги в этом сезоне. А наблюдая за их игрой, этого не скажешь”.
“Они достигли прекрасного взаимопонимания, демонстрируя уровень уверенности, не соответствующий их возрасту. Команда Ираолы проиграла всего один из 12 матчей Премьер-лиги, которые они начали вместе, а в пяти сохранила ворота "сухими", – напоминает Райт.
"Вишни" пропустили 28 мячей. Только топ-3 защищается лучше.
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