"А наблюдая за их игрой, этого и не скажешь": британский журналист – о тандеме Забарный-Хейсен

Ник Райт оценил игру Ильи Забарного в паре с Дином Хейсеном.

"На позиции центрального защитника, где традиционно решающую роль играют опыт и знания, Ираола использует 22-летнего Илью Забарного и 19-летнего Дина Хейсена – пару, которая примерно на шесть лет младше среднего возраста игроков Премьер-лиги в этом сезоне. А наблюдая за их игрой, этого не скажешь”.