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Довбик: С Де Росси было отличное понимание. Мне было тяжело, когда он ушел

Наши за границей
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Артем ответил на вопросы журналистов

Довбик: С Де Росси было отличное понимание. Мне было тяжело, когда он ушел

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий – о фанатах, тренерах "волков" и плей-офф ЛЕ.

“Я подписал долгий контракт и хочу выигрывать трофеи для болельщиков великого и важного клуба в Италии. Я играл в Испании, но здесь не так. В Риме невероятная атмосфера, стадион заполнен в каждой игре. Когда я гуляю по городу, я чувствую сильную привязанность людей. Романисты любят меня.

С Де Росси было отличное понимание, и ему понадобилось немного, чтобы убедить меня. Он верил в меня, и я очень верил в него. Мне было тяжело, когда он ушел”.

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“Раньери немного похож на нашего дедушку, он очень спокоен, но когда команду нужно взбодрить и подтолкнуть, он очень хорошо умеет это делать. Он отличный психолог, он знает, что сказать в нужный момент, а когда молчать полезнее. Он очень важен, я хотел бы, чтобы он остался на скамейке запасных и в следующем году.

Противостояние с "Лацио" в Лиге Европы? Я это видел, но сначала мы должны победить "Порту", и это будет непросто. Конечно, было бы неплохо. Дерби первого матча было достаточно, чтобы понять, насколько этот матч отличается от других. В тот вечер на "Олимпико" я почувствовал лучшую атмосферу на стадионе в своей жизни. А прекрасные вещи нужно ощущать всегда”, – подчеркнул форвард.

Уже в среду "джаллоросси" будут играть с "Миланом" на "Сан-Сиро" в ¼ финала Кубка Италии.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Александр Симченко
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