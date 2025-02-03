"Лунин заслужил": Касильяс прокомментировал статус второго кипера у Андрея
Легенда королевского клуба считает, что главное – наличие выбора
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Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс комплиментарно высказался об украинском кипере "сливочных".
"Быть запасным голкипером в "Реале" непросто. Когда Куртуа и Кепа были травмированы, он провел выдающийся сезон. Большинство победной Лиги чемпионов было достигнуто благодаря ему. Он сыграл решающие моменты".
"Недавно его контракт был обновлен, и это награда за все это. Лунин заслужил право решать, когда ему уходить, а когда оставаться. Вы заслужили право уйти или принять это. Даже если ты знаешь, кто перед тобой. Тебе придется выбирать.
Лучшее, что могло с ним произойти, это заслужить уважение и знать, что даже если Куртуа не будет играть, он останется надежным вратарем для всех. Это важно", – убежден Касильяс.
Вероятно, Андрей выйдет на поле 5 февраля в ¼ финала Кубка Испании против "Леганеса".
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