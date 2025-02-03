"Лунин заслужил": Касильяс прокомментировал статус второго кипера у Андрея

Бывший вратарь "Реала" Икер Касильяс комплиментарно высказался об украинском кипере "сливочных".

"Быть запасным голкипером в "Реале" непросто. Когда Куртуа и Кепа были травмированы, он провел выдающийся сезон. Большинство победной Лиги чемпионов было достигнуто благодаря ему. Он сыграл решающие моменты".

"Недавно его контракт был обновлен, и это награда за все это. Лунин заслужил право решать, когда ему уходить, а когда оставаться. Вы заслужили право уйти или принять это. Даже если ты знаешь, кто перед тобой. Тебе придется выбирать.

Лучшее, что могло с ним произойти, это заслужить уважение и знать, что даже если Куртуа не будет играть, он останется надежным вратарем для всех. Это важно", – убежден Касильяс.