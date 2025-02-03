Трубин дважды пропускает от аутсайдера. Эштрела - Бенфика 2:3. Видео голов и обзор матча
Соперник команды украинца все равно проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" с трудом обыграла "Эштрелу" в рамках португальской Суперлиги.
Украинский голкипер "орлов" провел полный поединок и пропустил два гола.
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В турнирной таблице чемпионата "Бенфика" занимает второе место, отставая от "Спортинга" на 6 очков.
Чемпионат Португалии. 20-й тур
2 февраля. Амадора. "Жозе Гомиш".
"Эштрела" – "Бенфика" – 2:3
Голы: Тревассос, 28, Банза, 49 – Отаменди, 6, Драме, 10 (автогол), Павлидис, 34
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