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Трубин дважды пропускает от аутсайдера. Эштрела - Бенфика 2:3. Видео голов и обзор матча

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Соперник команды украинца все равно проиграл

Трубин дважды пропускает от аутсайдера. Эштрела - Бенфика 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" с трудом обыграла "Эштрелу" в рамках португальской Суперлиги.

Украинский голкипер "орлов" провел полный поединок и пропустил два гола.

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В турнирной таблице чемпионата "Бенфика" занимает второе место, отставая от "Спортинга" на 6 очков.

Чемпионат Португалии. 20-й тур

2 февраля. Амадора. "Жозе Гомиш".

"Эштрела" – "Бенфика" – 2:3

Голы: Тревассос, 28, Банза, 49 – Отаменди, 6, Драме, 10 (автогол), Павлидис, 34

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