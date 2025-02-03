Синчук рассказал, почему находится в Болонье, хотя уже перешел в Монреаль
В данный момент идет процесс оформления визы
Фото: Instagram
Бывший полузащитник "Металлиста" Геннадий Синчук перешел в канадский "Монреаль", однако пока вингер находится в итальянской "Болонье".
"Сейчас я нахожусь в Болонье, здесь тренируюсь, пока сделают визу. Я поеду в Монреаль на сборы.
Насколько долго велись переговоры с самого начала - я не знаю. Мне сообщили, когда обо всем уже договорились. Но переговоры здесь, в Италии, были где-то дня три. Был спортивный директор "Болоньи", сын владельца клубов и еще два скаута.
Не думал, что так быстро куда-то перееду. Думал, что этот сезон точно доиграю в "Металлисте".
Я понимаю, куда еду, поэтому надо готовиться ментально. Мне сказали, что MLS - это шоу для зрителей, но заметили, чтобы я не поддавался этому и работал над собой", - сказал Синчук в интервью журналисту Владимиру Зверову.
Напомним, что "Болонья" и "Монреаль" имеют одного владельца.
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