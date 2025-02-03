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Синчук рассказал, почему находится в Болонье, хотя уже перешел в Монреаль

Наши за границей

В данный момент идет процесс оформления визы

Синчук рассказал, почему находится в Болонье, хотя уже перешел в Монреаль

Фото: Instagram

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Бывший полузащитник "Металлиста" Геннадий Синчук перешел в канадский "Монреаль", однако пока вингер находится в итальянской "Болонье".

"Сейчас я нахожусь в Болонье, здесь тренируюсь, пока сделают визу. Я поеду в Монреаль на сборы.

Насколько долго велись переговоры с самого начала - я не знаю. Мне сообщили, когда обо всем уже договорились. Но переговоры здесь, в Италии, были где-то дня три. Был спортивный директор "Болоньи", сын владельца клубов и еще два скаута.

Не думал, что так быстро куда-то перееду. Думал, что этот сезон точно доиграю в "Металлисте".

Я понимаю, куда еду, поэтому надо готовиться ментально. Мне сказали, что MLS - это шоу для зрителей, но заметили, чтобы я не поддавался этому и работал над собой", - сказал Синчук в интервью журналисту Владимиру Зверову.

Напомним, что "Болонья" и "Монреаль" имеют одного владельца.

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Болонья Монреаль Геннадий Синчук
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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