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Если Довбик не забивает, Рома все равно что вдесятером. Наши за границей. Италия

Наши за границей

В принципе, на предыдущей неделе команда справилась и без него

Если Довбик не забивает, Рома все равно что вдесятером. Наши за границей. Италия

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Как только в предыдущем туре лиги прервалась серия "Ромы" из 13-ти гостевых матчей без побед, сразу же в нынешнем прервалась гораздо более приятная серия - из четырех домашних побед (с 14-ю забитыми мячами). Также прервалась серия из семи побед дома во всех турнирах (с 23-мя забитыми). На этот раз был забит лишь один, да и тот - в добавленное время.

Глобально состояние "волков" не лучшее. Они завершили Раунд Лиги Лиги Европы лишь 15-ми и получили в плей-офф сильного соперника - "Порту". В Серии А идут девятыми, отставая на девять очков от четвертого места и на восемь - от пятого и шестого, а ведь у пятого и шестого по матчу в запасе. Трех побед подряд в Серии А не было с марта 2024-го года.

Впрочем, разочаровываться им не следует. Неделя для них хорошая. Они прервали серию лидера лиги "Наполи" из семи побед подряд на всех полях, пяти в гостях. Стали вторыми в сезоне, кого тот не победил, хотя забил первым. А в четверг очень уверенно переиграли дома в Лиге Европы "Айнтрахт", третью команду Бундеслиги, и вышли в следующий раунд.

Разумеется, они до сих пор тащат на себе ношу кошмарных лета и осени. Но за последние два месяца их результаты во всех турнирах - восемь побед, три ничьи и два поражения. Поражения были плохими, депрессивными, но ничьи в гостях против "Милана" и "Болоньи" и нынешняя против лидера лиги - несомненно положительные. Ну а восемь побед - отлично.

Клаудио Раньери был доволен четкой обороной против "Айнтрахта" (2:0), скоростной игрой. Победу он считает великолепной. Она и вправду такой была. Не блестящей, но такой, которой гордятся все тренеры. Соперник был полностью тактически переигран и перекрыт, найдены голы. После же "Наполи" (1:1) Клаудио хвалил подопечных за характер, желание, усилия.

Характер у этой команды точно есть. С сезона 2020/21 она лидирует в Серии А по голам в добавленное время - 28.

Можно ли было достичь большего против "Наполи"? Теоретически - да. Создали римляне немного. Да и вышли ослабленным составом - без Хуммельса, Салемакерса, Паредеса, Дибалы, Лоренцо Пеллегрини, Довбика. Впрочем, Раньери объяснил, что в таком плотном календаре и против такого мощного и интенсивного соперника были позарез нужны свежие силы.

Он отмечал, что "Наполи" забил 18 из 37-ми своих голов в последние полчаса матчей и хотел подойти именно к ним с лучшим составом и в лучшем состоянии. Хотел поймать соперника на усталости. И ведь нельзя отрицать, что поймал. В концовке наконец-то удалось устроить финальный штурм и сравнять счет, причем ассист сделал Салемакерс, вышедший на замену.

Хотя можно ли относить отход Довбика в запас лишь к ротации, к усталости? Не факт, учитывая, что против "Айнтрахта" он покинул поле на 67-ой минуте, а его замена - Шомуродов - забил сразу же, на 69-ой. Против "Наполи" Довбик вышел на поле на 64-ой, но Шомуродов остался и ушел лишь на 80-ой. Статус узбекского форварда повышается. Не вытесняет ли он украинского?

Если Довбик не забивает, Рома все равно что вдесятером. Наши за границей. Италия - изображение 1

Раньери отвесил немало комплиментов Шомуродову, заявил, что он тяжело работает, очень старается, бегает. Заверил, что он остается, хотя еще за несколько дней до этого говорили, что уйдет. Значит, у Довбика появился конкурент? С другой стороны, "Рома" должна была взять в январе более статусного форварда, но теперь не возьмет. Выходит, Довбик спасся?

В лиге украинский форвард забивал в трех матчах подряд, пусть и в двух - с пенальти. Эта серия прервалась против "Наполи". Даже с Шомуродовым, с которым они очень плодотворно взаимодействовали полторы недели тому против "Удинезе", на этот раз ничего не работало. Тем более - после ухода Эльдора с поля. Тогда Артем вообще исчез.

До того, как исчез, украинец дважды сыграл пяткой на обоих флангах в штрафную, но мяч не дошел. Прорывался справа, но неудачно. В итоге же он коснулся мяча семь раз (однажды - в штрафной площадке соперника), отдал четыре паса, два из них точные. Участвовал в четырех единоборствах (кстати, все - воздушные), но выиграл лишь одно. Пять раз потерял мяч.

В Лиге Европы он хотя бы пробил по воротам. И с отличной позиции, с шести метров. Но получил прострел неудобно, на ногу, которая осталась сзади. Вот и вышел плохой удар. А в целом за 67 минут выдал девять передач (восемь точных), 13 касаний мяча, из них три - в штрафной площадке соперника. Три единоборства (без выигранных), четыре потери мяча.

Оценки от СМИ за "Айнтрахт" - плохие "5" или плоховатые "5.5", единолично худшие в команде. Его сильно критиковали за запоротый момент, вновь за изолированность от партнеров по команде, за проигранные единоборства защитникам. Особо отмечая контраст с выступлением Шомуродова.

Tuttomercatoweb назвал украинца "инородным телом", добавив: "Если он не забивает, его команда все равно что играет вдесятером".

Оценки за "Наполи" - больше всего "5.5" (Corriere Dello Sport, Tuttosport), реже - "6" (Gazzetta Dello Sport). При этом всегда еще несколько игроков "Ромы" получили "5.5" или даже "5", то есть он отнюдь не был худшим на поле. Отмечали, что с ним "Роме" удалось передвинуть игру к воротам соперника, но от него самого не видели ничего. Кое-где вновь называя "призраком".

Следующий матч "Ромы" состоится уже в среду, в гостях, в 1/4 финала Кубка Италии против "Милана".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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