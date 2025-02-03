Если Довбик не забивает, Рома все равно что вдесятером. Наши за границей. Италия

Как только в предыдущем туре лиги прервалась серия "Ромы" из 13-ти гостевых матчей без побед, сразу же в нынешнем прервалась гораздо более приятная серия - из четырех домашних побед (с 14-ю забитыми мячами). Также прервалась серия из семи побед дома во всех турнирах (с 23-мя забитыми). На этот раз был забит лишь один, да и тот - в добавленное время.

Глобально состояние "волков" не лучшее. Они завершили Раунд Лиги Лиги Европы лишь 15-ми и получили в плей-офф сильного соперника - "Порту". В Серии А идут девятыми, отставая на девять очков от четвертого места и на восемь - от пятого и шестого, а ведь у пятого и шестого по матчу в запасе. Трех побед подряд в Серии А не было с марта 2024-го года.

Впрочем, разочаровываться им не следует. Неделя для них хорошая. Они прервали серию лидера лиги "Наполи" из семи побед подряд на всех полях, пяти в гостях. Стали вторыми в сезоне, кого тот не победил, хотя забил первым. А в четверг очень уверенно переиграли дома в Лиге Европы "Айнтрахт", третью команду Бундеслиги, и вышли в следующий раунд.

Разумеется, они до сих пор тащат на себе ношу кошмарных лета и осени. Но за последние два месяца их результаты во всех турнирах - восемь побед, три ничьи и два поражения. Поражения были плохими, депрессивными, но ничьи в гостях против "Милана" и "Болоньи" и нынешняя против лидера лиги - несомненно положительные. Ну а восемь побед - отлично.

Клаудио Раньери был доволен четкой обороной против "Айнтрахта" (2:0), скоростной игрой. Победу он считает великолепной. Она и вправду такой была. Не блестящей, но такой, которой гордятся все тренеры. Соперник был полностью тактически переигран и перекрыт, найдены голы. После же "Наполи" (1:1) Клаудио хвалил подопечных за характер, желание, усилия.

Характер у этой команды точно есть. С сезона 2020/21 она лидирует в Серии А по голам в добавленное время - 28.

Можно ли было достичь большего против "Наполи"? Теоретически - да. Создали римляне немного. Да и вышли ослабленным составом - без Хуммельса, Салемакерса, Паредеса, Дибалы, Лоренцо Пеллегрини, Довбика. Впрочем, Раньери объяснил, что в таком плотном календаре и против такого мощного и интенсивного соперника были позарез нужны свежие силы.

Он отмечал, что "Наполи" забил 18 из 37-ми своих голов в последние полчаса матчей и хотел подойти именно к ним с лучшим составом и в лучшем состоянии. Хотел поймать соперника на усталости. И ведь нельзя отрицать, что поймал. В концовке наконец-то удалось устроить финальный штурм и сравнять счет, причем ассист сделал Салемакерс, вышедший на замену.

Хотя можно ли относить отход Довбика в запас лишь к ротации, к усталости? Не факт, учитывая, что против "Айнтрахта" он покинул поле на 67-ой минуте, а его замена - Шомуродов - забил сразу же, на 69-ой. Против "Наполи" Довбик вышел на поле на 64-ой, но Шомуродов остался и ушел лишь на 80-ой. Статус узбекского форварда повышается. Не вытесняет ли он украинского?

Раньери отвесил немало комплиментов Шомуродову, заявил, что он тяжело работает, очень старается, бегает. Заверил, что он остается, хотя еще за несколько дней до этого говорили, что уйдет. Значит, у Довбика появился конкурент? С другой стороны, "Рома" должна была взять в январе более статусного форварда, но теперь не возьмет. Выходит, Довбик спасся?

В лиге украинский форвард забивал в трех матчах подряд, пусть и в двух - с пенальти. Эта серия прервалась против "Наполи". Даже с Шомуродовым, с которым они очень плодотворно взаимодействовали полторы недели тому против "Удинезе", на этот раз ничего не работало. Тем более - после ухода Эльдора с поля. Тогда Артем вообще исчез.

До того, как исчез, украинец дважды сыграл пяткой на обоих флангах в штрафную, но мяч не дошел. Прорывался справа, но неудачно. В итоге же он коснулся мяча семь раз (однажды - в штрафной площадке соперника), отдал четыре паса, два из них точные. Участвовал в четырех единоборствах (кстати, все - воздушные), но выиграл лишь одно. Пять раз потерял мяч.

В Лиге Европы он хотя бы пробил по воротам. И с отличной позиции, с шести метров. Но получил прострел неудобно, на ногу, которая осталась сзади. Вот и вышел плохой удар. А в целом за 67 минут выдал девять передач (восемь точных), 13 касаний мяча, из них три - в штрафной площадке соперника. Три единоборства (без выигранных), четыре потери мяча.

Оценки от СМИ за "Айнтрахт" - плохие "5" или плоховатые "5.5", единолично худшие в команде. Его сильно критиковали за запоротый момент, вновь за изолированность от партнеров по команде, за проигранные единоборства защитникам. Особо отмечая контраст с выступлением Шомуродова.

Tuttomercatoweb назвал украинца "инородным телом", добавив: "Если он не забивает, его команда все равно что играет вдесятером".

Оценки за "Наполи" - больше всего "5.5" (Corriere Dello Sport, Tuttosport), реже - "6" (Gazzetta Dello Sport). При этом всегда еще несколько игроков "Ромы" получили "5.5" или даже "5", то есть он отнюдь не был худшим на поле. Отмечали, что с ним "Роме" удалось передвинуть игру к воротам соперника, но от него самого не видели ничего. Кое-где вновь называя "призраком".

Следующий матч "Ромы" состоится уже в среду, в гостях, в 1/4 финала Кубка Италии против "Милана".

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