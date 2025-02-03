"Были предложения из Бельгии, США и Испании". Таловеров объяснил, почему выбрал Чемпионшип
Украинец прокомментировал свой переход в английский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал, как возник вариант с переходом в клуб из Чемпиошипа.
- ЛАСК сообщил о заинтересованности, я разговаривал с тренером команды и руководством клуба. Мне было приятно, что тренер верит в меня и считает, что я могу помочь остаться в Чемпионшипе. Ситуация сложная, но будем прилагать все усилия. По качеству игры "Плимут" не заслуживает последнее место в таблице.
Очень странно выглядит, когда эксперты или журналисты делают свои выводы таким образом, будто я играл весь сезон в команде - и мы пропустили больше всех и имеем худшую разницу. Но я только два дня в "Плимуте" и даже новый тренер еще не отработал месяц.
Уже в последних матчах можно увидеть, что команда демонстрирует другое качество футбола и выбила из Кубка Англии очень солидный клуб АПЛ на выезде ("Брентфорд" - прим.).
- Были ли другие предложения? Если да, то что повлияло на выбор перейти именно в "Плимут"?
- Были предложения из Бельгии, США и Испании, но решающую роль сыграл разговор с тренером, его видение футбола и положительная энергия, с которой он взялся за спасение клуба. С другой стороны, это реальная возможность адаптироваться к английскому футболу и продемонстрировать свои лучшие качества.
- В украинских СМИ была информация, будто это ЛАСК подталкивал вас к трансферу - и якобы "заставил". Насколько она правдива и правдива ли вообще?
- В течение последнего года было несколько интересных предложений и возможностей продолжить свою карьеру на более высоком уровне, чем австрийская Бундеслига, но предложения не устраивали ЛАСК. Мне сложно сказать, почему именно была такая позиция ЛАСК, но на последнем сборе я не чувствовал, что в команде используют мои лучшие качества. Ведь приходилось играть на разных позициях, но только не центрального защитника.
В последней игре, например, играл правого полузащитника. С другой стороны, очень непросто конкурировать в национальной сборной Украины, когда ты играешь в Австрии - ведь другие играют в Англии или в Лиге чемпионов. Поэтому нужно сделать шаг вперед.
В ЛАСК чувствовал поддержку партнеров по команде, очень приятным был последний разговор с президентом клуба на стадионе накануне вылета. Единственное, что меня огорчает - не удалось поблагодарить болельщиков на стадионе, ведь фанаты создают фантастическую атмосферу во время игр, - отметил Таловеров.
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