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Игрок сборной Украины признался, советовался ли с Ребровым перед переездом в Англию

Наши за границей

Переговоры происходили достаточно быстро и интенсивно

Игрок сборной Украины признался, советовался ли с Ребровым перед переездом в Англию

Фото: Plymouth Argyle

Новина українською

Центральный защитник "Плимута" и сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой переход в английский клуб.

- В СМИ также были слухи, что вы договаривались об особом пункте в контракте на случай вылета "Плимута". Могли бы частично раскрыть, о чем шла речь?

- По контракту не могу раскрывать его детали, но предпочитаю думать о лучшем и как подняться выше в таблице. Именно для этого я пришел помогать "Плимуту" и буду прилагать все усилия.

- Консультировались насчет перехода с кем-то из сборной? Возможно, с Сергеем Ребровым?

- Все происходило достаточно быстро и интенсивно, поэтому не было достаточно времени. С тренером не общался, но помню, что он играл в Англии - как в АПЛ, так и в Чемпионшипе, поэтому очень хорошо знает качество английского футбола.

Считаю, что сейчас у сборной очень важны игры плей-офф, к которым ведется подготовка - поэтому главный тренер и штаб заняты вопросами сборной, а не клубами игроков. Моя главная задача, чтобы уровень игры соответствовал требованиям тренерского штаба и национальной сборной.

- У вас новое агентство - американцы Wasserman. Какова цель этого сотрудничества и как они повлияли на трансфер?

- Агент, с которым мы работаем с 16 лет, заключил партнерское соглашение с компанией Wasserman. Мы напрямую контактируем с представителями офиса в Лондоне, а не в Америке.

Это крупная компания мирового уровня. Идея партнерства заключается в том, чтобы нынешний переход стал первым шагом на пути к долгосрочному сотрудничеству, - рассказал Таловеров.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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