Игрок сборной Украины признался, советовался ли с Ребровым перед переездом в Англию
Переговоры происходили достаточно быстро и интенсивно
Фото: Plymouth Argyle
Центральный защитник "Плимута" и сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой переход в английский клуб.
- В СМИ также были слухи, что вы договаривались об особом пункте в контракте на случай вылета "Плимута". Могли бы частично раскрыть, о чем шла речь?
- По контракту не могу раскрывать его детали, но предпочитаю думать о лучшем и как подняться выше в таблице. Именно для этого я пришел помогать "Плимуту" и буду прилагать все усилия.
- Консультировались насчет перехода с кем-то из сборной? Возможно, с Сергеем Ребровым?
- Все происходило достаточно быстро и интенсивно, поэтому не было достаточно времени. С тренером не общался, но помню, что он играл в Англии - как в АПЛ, так и в Чемпионшипе, поэтому очень хорошо знает качество английского футбола.
Считаю, что сейчас у сборной очень важны игры плей-офф, к которым ведется подготовка - поэтому главный тренер и штаб заняты вопросами сборной, а не клубами игроков. Моя главная задача, чтобы уровень игры соответствовал требованиям тренерского штаба и национальной сборной.
- У вас новое агентство - американцы Wasserman. Какова цель этого сотрудничества и как они повлияли на трансфер?
- Агент, с которым мы работаем с 16 лет, заключил партнерское соглашение с компанией Wasserman. Мы напрямую контактируем с представителями офиса в Лондоне, а не в Америке.
Это крупная компания мирового уровня. Идея партнерства заключается в том, чтобы нынешний переход стал первым шагом на пути к долгосрочному сотрудничеству, - рассказал Таловеров.
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