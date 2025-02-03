Игрок сборной Украины признался, советовался ли с Ребровым перед переездом в Англию

Центральный защитник "Плимута" и сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой переход в английский клуб.

- В СМИ также были слухи, что вы договаривались об особом пункте в контракте на случай вылета "Плимута". Могли бы частично раскрыть, о чем шла речь?

- По контракту не могу раскрывать его детали, но предпочитаю думать о лучшем и как подняться выше в таблице. Именно для этого я пришел помогать "Плимуту" и буду прилагать все усилия.

- Консультировались насчет перехода с кем-то из сборной? Возможно, с Сергеем Ребровым?

- Все происходило достаточно быстро и интенсивно, поэтому не было достаточно времени. С тренером не общался, но помню, что он играл в Англии - как в АПЛ, так и в Чемпионшипе, поэтому очень хорошо знает качество английского футбола.

Считаю, что сейчас у сборной очень важны игры плей-офф, к которым ведется подготовка - поэтому главный тренер и штаб заняты вопросами сборной, а не клубами игроков. Моя главная задача, чтобы уровень игры соответствовал требованиям тренерского штаба и национальной сборной.

- У вас новое агентство - американцы Wasserman. Какова цель этого сотрудничества и как они повлияли на трансфер?

- Агент, с которым мы работаем с 16 лет, заключил партнерское соглашение с компанией Wasserman. Мы напрямую контактируем с представителями офиса в Лондоне, а не в Америке.

Это крупная компания мирового уровня. Идея партнерства заключается в том, чтобы нынешний переход стал первым шагом на пути к долгосрочному сотрудничеству, - рассказал Таловеров.