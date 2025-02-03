ФОТО. Степаненко провел первую тренировку в новом клубе

Недавно полузащитник и многолетний капитан "Шахтера" Тарас Степаненко покинул команду и перебрался в Турцию. Украинский хавбек присоединился к "Эюпспору".

Степаненко уже начал процесс адаптации в новом коллективе. 35-летний футболист провел первую тренировку в турецком клубе.

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Напомним, Степаненко подписал контракт с "Еюпспором" на 1,5 года. Финансовые условия сделки не разглашались, но Transfermarkt, указывает, что Тарас перешел на правах свободного агента.

Ближайший свой матч "Эюпспор" проведет во вторник, 4 февраля против "Коньяспора" во 2-м туре групповой стадии Кубка Турции Группы С. Начало - в 17:00 по Киеву.

Фото: x.com/eyupsporkulubu