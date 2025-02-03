Таловеров - о дебюте в Плимуте: Решил сделать приятный подарок партнеру
Дебют украинца вышел очень удачным
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Недавно прошел матч в рамках Чемпионшипа между "Плимутом" и "Вест Бромвичем". Игра завершилась победой "Плимута" со счетом 2:1.
Игрок "Плимута", украинский защитник Максим Таловеров, прокомментировал победу команды:
– Какие впечатления от дебюта за "Плимут", почувствовали этот дух английского футбола? Зрительно в трансляции показалось, что вы прямо кайфовали на поле.
– Последние три дня были очень насыщены переговорами, перелетами, визовыми вопросами и бытовыми вещами, поэтому не было возможности ощутить дух. Впереди много игр, чтобы насладиться атмосферой английских стадионов. С командой провел одну тренировку, на следующий день уже был матч. Если честно, соскучился по игре. Атмосфера на стадионе была незабываемой.
– Уже завирусилось видео, как
– Мы добились победы благодаря двум голам моего партнера, который вышел на замену. Да, сыграли дисциплинированно в защите, наверное, поэтому лига решила отдать мне приз – а я решил сделать приятный подарок Харди. У команды сложная турнирная ситуация, поэтому мы должны концентрироваться на главных задачах.
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