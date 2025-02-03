Скауты очередного английский топ-клуба просматривали Забарного в матче АПЛ
Ливерпуль внимательно следит за тремя игроками Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 1 февраля, в матче АПЛ
И как сообщает Anfield Index, скауты "красных" внимательно отслеживали в этом матче трех игроков – левого защитника Милоша Керкеза и двух центрбеков - Дина Хейсена и Ильи Забарного. При этом вся тройка оставила позитивное впечатление своей игрой.
Отмечается, что речь о трансфере в зимнее окно не идет, но вот летом дело может дойти до переговоров, если игроки продолжать играть на своем уровне.
Напомним, что в этом сезоне ходило много слухов и возможной продаже "Борнмутом" Забарного, но вероятно, трансфер уже переносится на лето.
В сезоне 2024/25 украинец провел 25 матчи на клубном уровне без результативных действий.
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