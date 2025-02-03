Скауты очередного английский топ-клуба просматривали Забарного в матче АПЛ

В субботу, 1 февраля, в матче АПЛ "Ливерпуль" на выезде обыграл 2:0 "Борнмут" .

И как сообщает Anfield Index, скауты "красных" внимательно отслеживали в этом матче трех игроков – левого защитника Милоша Керкеза и двух центрбеков - Дина Хейсена и Ильи Забарного. При этом вся тройка оставила позитивное впечатление своей игрой.

Отмечается, что речь о трансфере в зимнее окно не идет, но вот летом дело может дойти до переговоров, если игроки продолжать играть на своем уровне.

Напомним, что в этом сезоне ходило много слухов и возможной продаже "Борнмутом" Забарного, но вероятно, трансфер уже переносится на лето.

В сезоне 2024/25 украинец провел 25 матчи на клубном уровне без результативных действий.