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Скауты очередного английский топ-клуба просматривали Забарного в матче АПЛ

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Ливерпуль внимательно следит за тремя игроками Забарного

Скауты очередного английский топ-клуба просматривали Забарного в матче АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 1 февраля, в матче АПЛ "Ливерпуль" на выезде обыграл 2:0 "Борнмут".

И как сообщает Anfield Index, скауты "красных" внимательно отслеживали в этом матче трех игроков – левого защитника Милоша Керкеза и двух центрбеков - Дина Хейсена и Ильи Забарного. При этом вся тройка оставила позитивное впечатление своей игрой.

Отмечается, что речь о трансфере в зимнее окно не идет, но вот летом дело может дойти до переговоров, если игроки продолжать играть на своем уровне.

Напомним, что в этом сезоне ходило много слухов и возможной продаже "Борнмутом" Забарного, но вероятно, трансфер уже переносится на лето.

В сезоне 2024/25 украинец провел 25 матчи на клубном уровне без результативных действий.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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