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Даже прическу делал, как у него. Синчук назвал игрока Динамо, на которого равнялся в детстве

Наши за границей
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Андрей Ярмоленко - кумир молодого поколения

Даже прическу делал, как у него. Синчук назвал игрока Динамо, на которого равнялся в детстве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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18-летний украинский футболист Геннадий Синчук, который недавно перешел из "Металлиста" в "Монреаль", рассказал, на кого он равнялся в детстве.

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"Когда говорят, что моя игра по стилю похожа на Ярмоленко, это большой комплимент, потому что я самого детства равнялся на Ярмоленко, он мне нравился с самого детства своей игрой. Следил с детства, даже прическу как у него делал.

Это великий футболист, и дай бог такую карьеру как у него. Левая нога, моя позиция, всегда нравилась игра Андрея.

Никогда с ним не общался, но это была такая мечта –может на одном поле с ним сыграть, или против него" , - сказал Синчук.

Напомним, что "Монреаль" заплатил за Синчука 5 млн евро. При этом "Болонья" и канадский клуб имеют одного владельца.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Монреаль Геннадий Синчук
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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