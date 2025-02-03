Даже прическу делал, как у него. Синчук назвал игрока Динамо, на которого равнялся в детстве

18-летний украинский футболист Геннадий Синчук, который недавно перешел из "Металлиста" в "Монреаль", рассказал, на кого он равнялся в детстве.

"Когда говорят, что моя игра по стилю похожа на Ярмоленко, это большой комплимент, потому что я самого детства равнялся на Ярмоленко, он мне нравился с самого детства своей игрой. Следил с детства, даже прическу как у него делал.

Это великий футболист, и дай бог такую карьеру как у него. Левая нога, моя позиция, всегда нравилась игра Андрея.

Никогда с ним не общался, но это была такая мечта –может на одном поле с ним сыграть, или против него" , - сказал Синчук.