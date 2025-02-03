Зубков - в Трабзонспоре: Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше

Украинский вингер Александр Зубков прокомментировал свой переход из донецкого "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор" , подписав контракт до 30 июня 2029 года.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад и приложил усилия для этого трансфера. Я очень счастлив быть частью этого замечательного клуба. Для меня большая честь выйти на поле за "Трабзонспор" и играть для этой замечательной фан-базы.

Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше. С нетерпением жду начала работы", – сказал Зубков.