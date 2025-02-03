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Зубков - в Трабзонспоре: Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше

Наши за границей
Обновлено

В Трабзонспоре уже целая колония украинцев

Зубков - в Трабзонспоре: Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше

trabzonspor.org.tr

Новина українською

Украинский вингер Александр Зубков прокомментировал свой переход из донецкого "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор", подписав контракт до 30 июня 2029 года.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад и приложил усилия для этого трансфера. Я очень счастлив быть частью этого замечательного клуба. Для меня большая честь выйти на поле за "Трабзонспор" и играть для этой замечательной фан-базы.

Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше. С нетерпением жду начала работы", – сказал Зубков.

Напомним, что по данным СМИ, "Шахтер" получил за игрока порядка 6 млн евро.

Также отметим, что ранее к "Трабзонспору" присоединился еще один экс-игрок "Шахтера" – Даниил Сикан, а еще ранее - украинский защитник Арсен Батагов.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
Трабзонспор
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
03.02.2025 в 20:49
Не колонія, а діаспора
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
03.02.2025 в 20:49
Не колонія, а діаспора
Ответить
0
0

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