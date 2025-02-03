Зубков - в Трабзонспоре: Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше
В Трабзонспоре уже целая колония украинцев
trabzonspor.org.tr
Украинский вингер Александр Зубков прокомментировал свой переход
"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад и приложил усилия для этого трансфера. Я очень счастлив быть частью этого замечательного клуба. Для меня большая честь выйти на поле за "Трабзонспор" и играть для этой замечательной фан-базы.
Обещаю: я не буду стараться быть лучше, я буду делать лучше. С нетерпением жду начала работы", – сказал Зубков.
Напомним, что по данным СМИ, "Шахтер" получил за игрока порядка 6 млн евро.
Также отметим, что ранее к "Трабзонспору" присоединился еще один экс-игрок "Шахтера" – Даниил Сикан, а еще ранее - украинский защитник Арсен Батагов.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити нашел замену Родри, а Тоттенхэм забирает форварда Баварии. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Украина - Германия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Мандзин прокомментировал результаты эстафеты на ЧЕ-2025
- "Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Комментарии 1