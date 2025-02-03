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Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко

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На украинца есть два претендента, но хотят аренду

Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко сменит клуб в зимнее трансферное окно.

По данным Footie Central, лондонский клуб дал добро на трансфер украинца, несмотря на то, что до закрытия трансферного окна осталось несколько часов.

Отмечается, что на украинца претендуют дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико", но оба клуба рассматривают вариант с арендой украинца. "Арсенал" же хочет, чтобы при таком варианте был прописан пункт обязательного выкупа.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний Зинченко сыграл за "канониров" 13 матчей без результативных действий. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Footie Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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