Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко
На украинца есть два претендента, но хотят аренду
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
По данным Footie Central, лондонский клуб дал добро на трансфер украинца, несмотря на то, что до закрытия трансферного окна осталось несколько часов.
Отмечается, что на украинца претендуют дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико", но оба клуба рассматривают вариант с арендой украинца. "Арсенал" же хочет, чтобы при таком варианте был прописан пункт обязательного выкупа.
Напомним, что в текущем сезоне 28-летний Зинченко сыграл за "канониров" 13 матчей без результативных действий. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- Шахтер завершил трансфер молодого форварда за 20 млн евро - Источник
- Мандзин прокомментировал результаты эстафеты на ЧЕ-2025
- В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
- "Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса