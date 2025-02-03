Жирона закрывает тур матчем с Лас-Пальмасом. Известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура Ла Лиги , в котором "Жирона" примет "Лас-Пальмас".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч. А молодой голкипер Владислав Крапивцов впервые оказался на скамейке запасных в официальном матче каталонского клуба.