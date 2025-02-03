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Жирона закрывает тур матчем с Лас-Пальмасом. Известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов

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22-й тур чемпионата Испании

Жирона закрывает тур матчем с Лас-Пальмасом. Известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" примет "Лас-Пальмас".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч. А молодой голкипер Владислав Крапивцов впервые оказался на скамейке запасных в официальном матче каталонского клуба.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Жирона" - "Лас-Пальмас".

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