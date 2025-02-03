Жирона закрывает тур матчем с Лас-Пальмасом. Известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов
22-й тур чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч. А молодой голкипер Владислав Крапивцов впервые оказался на скамейке запасных в официальном матче каталонского клуба.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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