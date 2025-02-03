Таловеров: Украинские болельщики вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам
Защитник рассказал, почему он выбрал Чемпионшип
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Украинский центральный защитник Максим Таловеров пояснил свой переход в "Плимут" из австрийского ЛАСКа.
– Болельщики сначала несколько скептически восприняли этот трансфер – из-за результатов и места "Плимута". Не волновались, что переходите в идущую последней команду?
– Если имеете в виду украинские, то в Украине вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам. Как в Украине, так и за границей. Есть возможность сравнить, как относятся австрийцы к австрийским игрокам или чешские к чешским.
Я не знаю, почему именно такая большая разница в отношении. Я думаю, что для украинского футбола очень полезно, что в Англии играют украинцы. Капитализация игроков Чемпионшипа – 1.63 млрд. Австрийская Бундеслига – 410 млн, чешская лига – 383 млн.
Украинская примерно столько же, а когда уйдет Жорик Судаков, то будет еще меньше. Полагаю, что если у любого болельщика будет возможность поехать на стадион в Англию, чтобы посмотреть английский футбол, он им воспользуется. Не знаю тех, кто любит футбол и отказался бы. А когда выходишь на поле играть перед 20 тысячами болельщиков, то вообще не возникает сомнений в принятом решении.
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