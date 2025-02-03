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Таловеров: Украинские болельщики вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам

Наши за границей
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Защитник рассказал, почему он выбрал Чемпионшип

Таловеров: Украинские болельщики вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам

Getty Images_

Новина українською

Украинский центральный защитник Максим Таловеров пояснил свой переход в "Плимут" из австрийского ЛАСКа.

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– Болельщики сначала несколько скептически восприняли этот трансфер – из-за результатов и места "Плимута". Не волновались, что переходите в идущую последней команду?

– Если имеете в виду украинские, то в Украине вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам. Как в Украине, так и за границей. Есть возможность сравнить, как относятся австрийцы к австрийским игрокам или чешские к чешским.

Я не знаю, почему именно такая большая разница в отношении. Я думаю, что для украинского футбола очень полезно, что в Англии играют украинцы. Капитализация игроков Чемпионшипа – 1.63 млрд. Австрийская Бундеслига – 410 млн, чешская лига – 383 млн.

Украинская примерно столько же, а когда уйдет Жорик Судаков, то будет еще меньше. Полагаю, что если у любого болельщика будет возможность поехать на стадион в Англию, чтобы посмотреть английский футбол, он им воспользуется. Не знаю тех, кто любит футбол и отказался бы. А когда выходишь на поле играть перед 20 тысячами болельщиков, то вообще не возникает сомнений в принятом решении.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlotko (Броди)
03.02.2025 в 22:17
Дійсно так! Переглянув пости англійських вболівальників у справі Мудрика, там багато співчуття і підтримки. І зовсім інше пишуть про Мудрика наші вболівальники, таке враження, що вони бажають його "втопити у ложці води".
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Комментарии 2
vlotko (Броди)
03.02.2025 в 22:17
Дійсно так! Переглянув пости англійських вболівальників у справі Мудрика, там багато співчуття і підтримки. І зовсім інше пишуть про Мудрика наші вболівальники, таке враження, що вони бажають його "втопити у ложці води".
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ВасяКулебяка (Козливка)
03.02.2025 в 22:20
Не правда фанати в Англії дуже жорстокі, або в Італії, там людям постійно погрози прилітають після невдалих матчів, так шо не треба демонізувати наших вболівальників, вони звичайні, є ті шо підтримують, а є тішо і насміхаються.
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