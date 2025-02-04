Цыганков попал в топ-3 игроков поединка против Лас-Пальмаса. Оценки за матч
Украинец был одним из лучших во встрече
Getty Images / Global Images Ukraine
В 22-м туре "Жирона" принимала "Лас-Пальмас" (2:1). Виктор Цыганков вышел в старте и покинул поле на 74-й минуте.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 и 7,4 балла. В составе каталонцев только Янгель Эррера (8,6/8,2) и Ясер Асприлья (7,1/7,4) получили больше. Экс-футболист "Динамо" сделал 48 касаний, 86% точных пасов (25/29), 3 ключевые передачи, 4 точных навеса, 1 длинную точную передачу, создал один голевой шанс. Также Виктор дважды выиграл борьбу за позицию, 12 раз терял мяч, заработал 2 фола, нарушил правила в одном эпизоде и совершил один перехват.
Для Цыганкова это был 11-й поединок в текущем сезоне Ла Лиги. Подопечные Мичела поднялись на седьмую позицию (31 балл). Впереди выезд в Бильбао.
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