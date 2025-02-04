  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков попал в топ-3 игроков поединка против Лас-Пальмаса. Оценки за матч
В тренде

Цыганков попал в топ-3 игроков поединка против Лас-Пальмаса. Оценки за матч

Наши за границей

Украинец был одним из лучших во встрече

Цыганков попал в топ-3 игроков поединка против Лас-Пальмаса. Оценки за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 22-м туре "Жирона" принимала "Лас-Пальмас" (2:1). Виктор Цыганков вышел в старте и покинул поле на 74-й минуте.

Читайте такжеЦыганков отдал 15-й ассист в Ла Лиге

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 и 7,4 балла. В составе каталонцев только Янгель Эррера (8,6/8,2) и Ясер Асприлья (7,1/7,4) получили больше. Экс-футболист "Динамо" сделал 48 касаний, 86% точных пасов (25/29), 3 ключевые передачи, 4 точных навеса, 1 длинную точную передачу, создал один голевой шанс. Также Виктор дважды выиграл борьбу за позицию, 12 раз терял мяч, заработал 2 фола, нарушил правила в одном эпизоде ​​и совершил один перехват.

Для Цыганкова это был 11-й поединок в текущем сезоне Ла Лиги. Подопечные Мичела поднялись на седьмую позицию (31 балл). Впереди выезд в Бильбао.

По теме
yellow-arrow
Таловеров: Украинские болельщики вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам
yellow-arrow
Жирона закрывает тур матчем с Лас-Пальмасом. Известно, сыграют ли Цыганков и Крапивцов
yellow-arrow
Цыганков попытается повлиять на результат. Жирона - Лас-Пальмас. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SofaScore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости