Мичел высказался по поводу появления Крапивцова в первой команде Жироны

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал переход украинского вратаря Владислава Крапивцова.

"Команду покинул вратарь Пау Лопес. Это не то, чего я хотел, но сам игрок захотел уйти. Я ему благодарен за работу. Недавно мы подписали молодого вратаря Крапивцова и это хороший трансфер. Владислав теперь стал вратарем первой команды. Он важный игрок для сегодняшнего дня и будущего "Жироны", – заверил Мичел.