Мичел высказался по поводу появления Крапивцова в первой команде Жироны
Специалист рассчитывает на экс-кипера Днепра-1
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Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал переход украинского вратаря Владислава Крапивцова.
"Команду покинул вратарь Пау Лопес. Это не то, чего я хотел, но сам игрок захотел уйти. Я ему благодарен за работу. Недавно мы подписали молодого вратаря Крапивцова и это хороший трансфер. Владислав теперь стал вратарем первой команды. Он важный игрок для сегодняшнего дня и будущего "Жироны", – заверил Мичел.
Мексиканская "Толука" арендовала Пау Лопеса до конца сезона. Он должен был перейти в "Ланс", но каталонский клуб помешал соглашению, поскольку хотел сохранить его из-за невозможности регистрации украинца на Лигу чемпионов.
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