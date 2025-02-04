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Мичел высказался по поводу появления Крапивцова в первой команде Жироны

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Специалист рассчитывает на экс-кипера Днепра-1

Мичел высказался по поводу появления Крапивцова в первой команде Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал переход украинского вратаря Владислава Крапивцова.

"Команду покинул вратарь Пау Лопес. Это не то, чего я хотел, но сам игрок захотел уйти. Я ему благодарен за работу. Недавно мы подписали молодого вратаря Крапивцова и это хороший трансфер. Владислав теперь стал вратарем первой команды. Он важный игрок для сегодняшнего дня и будущего "Жироны", – заверил Мичел.

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Мексиканская "Толука" арендовала Пау Лопеса до конца сезона. Он должен был перейти в "Ланс", но каталонский клуб помешал соглашению, поскольку хотел сохранить его из-за невозможности регистрации украинца на Лигу чемпионов.

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Источник:
as.com AS
Опубликовал: Александр Симченко
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