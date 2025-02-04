Греческий журналист отметил закономерность в выступлениях Яремчука в Олимпиакосе
Украинцу лучше усиливать игру во втором тайме
Фото: Олімпіакос
Антонис Карпетопулос высказался по поводу нападающего сборной Украины Романа Яремчука.
“Удивительно, что когда Яремчук выходит на замену, то он что-то дает команде, а когда выходит в старте – нет. Наблюдая за ним, удивляешься, почему Бетанкор остался в "Серри" [нападающий, которого приобрел "Олимпиакос", но оставил в аренде до конца сезона в "Пансеррайкосе"], – цитирует Карпетопулоса Sportime со ссылкой на MEGA.
В воскресенье "Олимпиакос" победил "Левадиакос" (1:0) в матче 21-го тура греческой Суперлиги. Украинский форвард впервые с конца октября вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Яремчук оформил все свои 3 голевых действия этого сезона именно после выхода на замену.
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