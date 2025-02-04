Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
Теперь они соперники
Фото: ФК Шахтар Донецьк
За считанные дни "Шахтер" отпустил в турецкие команды Александра Зубкова и Тараса Степаненко, а чуть раньше в эту же страну переехал и Даниил Сикан.
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Многолетний капитан "горняков" поздравил экс-футболиста "Ференцвароша" с трансфером в "Трабзонспор". Воспитанник запорожского "Торпедо" пожелал Александру успеха, но не в ближайшем матче чемпионата.
10 февраля в 23-м туре местной Суперлиги "черноморские штормы" будут принимать "Эюпспор" на своем поле. Пока что "бордово-синие" занимают лишь 11 место (26 очков), а новый клуб Степаненко на один балл отстает от топ-3.
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Источник:Тарас Степаненко
Опубликовал: Александр Симченко
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