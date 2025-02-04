Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника

За считанные дни "Шахтер" отпустил в турецкие команды Александра Зубкова и Тараса Степаненко, а чуть раньше в эту же страну переехал и Даниил Сикан.

Многолетний капитан "горняков" поздравил экс-футболиста "Ференцвароша" с трансфером в "Трабзонспор". Воспитанник запорожского "Торпедо" пожелал Александру успеха, но не в ближайшем матче чемпионата.

10 февраля в 23-м туре местной Суперлиги "черноморские штормы" будут принимать "Эюпспор" на своем поле. Пока что "бордово-синие" занимают лишь 11 место (26 очков), а новый клуб Степаненко на один балл отстает от топ-3.