Защитник Шахтера - Зубкову: Будет не хватать твоих шуток
Ефим Конопля обратился к Зубкову, который перешел в турецкий клуб
Фото: Шахтар
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля обратился к уже бывшему вингеру "горняков", который перешел в турецкий "Трабзонспор".
"Будет не хватать твоих шуток и атмосферы, которую ты создаешь. Только вперед", - написал Конопля в своем Instagram.
Напомним, Зубков подписал контракт с "Трабзонспором" до 30 июня 2029 года. По данным СМИ, "Шахтер" получил за игрока порядка 6 млн евро.
Также отметим, что ранее к "Трабзонспору" присоединился еще один экс-игрок "Шахтера" – Даниил Сикан, а еще ранее - украинский защитник Арсен Батагов.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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