Защитник Шахтера - Зубкову: Будет не хватать твоих шуток

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля обратился к уже бывшему вингеру "горняков", который перешел в турецкий "Трабзонспор".

"Будет не хватать твоих шуток и атмосферы, которую ты создаешь. Только вперед", - написал Конопля в своем Instagram.

Напомним, Зубков подписал контракт с "Трабзонспором" до 30 июня 2029 года. По данным СМИ, "Шахтер" получил за игрока порядка 6 млн евро.

Также отметим, что ранее к "Трабзонспору" присоединился еще один экс-игрок "Шахтера" – Даниил Сикан, а еще ранее - украинский защитник Арсен Батагов.