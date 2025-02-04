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Защитник Шахтера - Зубкову: Будет не хватать твоих шуток

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Ефим Конопля обратился к Зубкову, который перешел в турецкий клуб

Защитник Шахтера - Зубкову: Будет не хватать твоих шуток

Фото: Шахтар

Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля обратился к уже бывшему вингеру "горняков", который перешел в турецкий "Трабзонспор".

"Будет не хватать твоих шуток и атмосферы, которую ты создаешь. Только вперед", - написал Конопля в своем Instagram.

Защитник Шахтера - Зубкову: Будет не хватать твоих шуток - изображение 1

Напомним, Зубков подписал контракт с "Трабзонспором" до 30 июня 2029 года. По данным СМИ, "Шахтер" получил за игрока порядка 6 млн евро.

Также отметим, что ранее к "Трабзонспору" присоединился еще один экс-игрок "Шахтера" – Даниил Сикан, а еще ранее - украинский защитник Арсен Батагов.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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