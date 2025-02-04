Зубков эмоционально попрощался с Шахтером после перехода в Трабзонспор
Игрок оставил прощальное послание клубу и болельщикам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков попрощался с донецким клубом после завершения своего трансфера в турецкий "Трабзонспор".
"Дорогая семья "Шахтер", хочу поблагодарить вас за все! Я как парень из Донбасса всегда мечтал играть за "Шахтер" и это у меня получилось аж три раза! Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать на результат.
Хочу также поблагодарить всех болельщиков кто продолжает поддерживать команду как в хорошие времена так и не очень, также те ребята и девушки которые защищают нашу страну в эти трудные времена. Низкий вам поклон.
Также благодарность Президенту и Директорам за то что поверили в меня. Желаю удачи всему тренерскому штабу. Удачи, Мистер. Мои пацаны, спасибо вам за классные моменты и за то, чего мы достигли за эти 2.5 года. Надеюсь скоро встретимся и пообнимаемся", - написал Зубков на своей странице в Instagram.
Напомним, Зубков подписал контракт с "Трабзонспором" до 30 июня 2029 года. По данным СМИ, "Шахтер" получил за игрока порядка 6 млн евро.
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