Зубков эмоционально попрощался с Шахтером после перехода в Трабзонспор

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков попрощался с донецким клубом после завершения своего трансфера в турецкий "Трабзонспор".

"Дорогая семья "Шахтер", хочу поблагодарить вас за все! Я как парень из Донбасса всегда мечтал играть за "Шахтер" и это у меня получилось аж три раза! Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать на результат.

Хочу также поблагодарить всех болельщиков кто продолжает поддерживать команду как в хорошие времена так и не очень, также те ребята и девушки которые защищают нашу страну в эти трудные времена. Низкий вам поклон.

Также благодарность Президенту и Директорам за то что поверили в меня. Желаю удачи всему тренерскому штабу. Удачи, Мистер. Мои пацаны, спасибо вам за классные моменты и за то, чего мы достигли за эти 2.5 года. Надеюсь скоро встретимся и пообнимаемся", - написал Зубков на своей странице в Instagram.