Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный опубликовал уже привычное видео, на котором он принимает холодную ванну на улице.

Украинский футболист отметил, что температура воздуха составляет 9 градусов по Цельсию, в то время как температуры воды равна 8-ми. Илья провел в ванне 5 минут, а затем погрузился с головой в воду.

Жена Забарного Ангелина решилась принять вызов и продержалась 10 секунд в холодной воде, после чего быстро выбралась из ванны. В этот момент она подскользнулась на мокром полу, что вызвало смех у обоих. К счастью, все обошлось без повреждений.