Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа
Конец получился эпический
Фото: Instagram
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный опубликовал уже привычное видео, на котором он принимает холодную ванну на улице.
Украинский футболист отметил, что температура воздуха составляет 9 градусов по Цельсию, в то время как температуры воды равна 8-ми. Илья провел в ванне 5 минут, а затем погрузился с головой в воду.
Жена Забарного Ангелина решилась принять вызов и продержалась 10 секунд в холодной воде, после чего быстро выбралась из ванны. В этот момент она подскользнулась на мокром полу, что вызвало смех у обоих. К счастью, все обошлось без повреждений.
Челендж Забарних. Відео: ТікТок pic.twitter.com/mvDNmfBgNO— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 4, 2025
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