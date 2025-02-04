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Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа

Наши за границей

Конец получился эпический

Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный опубликовал уже привычное видео, на котором он принимает холодную ванну на улице.

Украинский футболист отметил, что температура воздуха составляет 9 градусов по Цельсию, в то время как температуры воды равна 8-ми. Илья провел в ванне 5 минут, а затем погрузился с головой в воду.

Жена Забарного Ангелина решилась принять вызов и продержалась 10 секунд в холодной воде, после чего быстро выбралась из ванны. В этот момент она подскользнулась на мокром полу, что вызвало смех у обоих. К счастью, все обошлось без повреждений.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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