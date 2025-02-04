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Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала

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Кто выйдет в старте?

Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" сыграет выездной матч против "Леганеса" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти планирует сделать кардинальную ротацию состава. Испанская пресса утверждает, что место в воротах займет украинский вратарь Андрей Лунин.

Однако, если Мадрид выйдет в полуфинал, и получит в соперники "Барселону" или "Атлетико", Анчелотти вероятнее всего выберет вариант с Куртуа, рассказывает источник. Когда шансы на трофей ближе, тренер склонен к доверию опытному бельгийцу.

Ранее Анчелотти сообщил, что Килиан Мбаппе и Беллингем не смогут сыграть против "Леганеса". А вот Винисиус Жуниор будет готов помочь команде.

В текущем сезоне Лунин прровел шесть матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил восемь мячей и трижды отыграл на "ноль".

Матч "Леганес" - "Реал" пройдет в среду, 5 февраля и начнется в 22:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
04.02.2025 в 15:36
Лунин - девушка во вызову?
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
04.02.2025 в 15:36
Лунин - девушка во вызову?
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Caballero (DC)
04.02.2025 в 15:05
Нарешті!)
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 15:32
Він пропусте і від Леганеса.
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