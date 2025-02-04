Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала
Кто выйдет в старте?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" сыграет выездной матч против "Леганеса" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти планирует сделать кардинальную ротацию состава. Испанская пресса утверждает, что место в воротах займет украинский вратарь Андрей Лунин.
Однако, если Мадрид выйдет в полуфинал, и получит в соперники "Барселону" или "Атлетико", Анчелотти вероятнее всего выберет вариант с Куртуа, рассказывает источник. Когда шансы на трофей ближе, тренер склонен к доверию опытному бельгийцу.
Ранее Анчелотти сообщил, что Килиан Мбаппе и Беллингем не смогут сыграть против "Леганеса". А вот Винисиус Жуниор будет готов помочь команде.
В текущем сезоне Лунин прровел шесть матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил восемь мячей и трижды отыграл на "ноль".
Матч "Леганес" - "Реал" пройдет в среду, 5 февраля и начнется в 22:00 по Киеву.
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