С корабля на бал. Степаненко выйдет в старте своей новой команды на матч Кубка Турции
Первый матч Тараса за свою новую команду
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Сегодня, 4 февраля, в рамках 2-го раунда Кубка Турции "Эюпспор" Тараса Степаненко на выезде сыграет с "Коньяспором".
Матч начнется в 17:00 и украинский опорник, который только на днях подписал контракт с клубом, выйдет в стартовом составе своей команды на матч.
Tümosan Konyaspor karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#KNYvEYP pic.twitter.com/NqzbNqjvP3— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 4, 2025
???? Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’ndayız. pic.twitter.com/SY0D9BOjUO— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 4, 2025
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