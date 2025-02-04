С корабля на бал. Степаненко выйдет в старте своей новой команды на матч Кубка Турции

Сегодня, 4 февраля, в рамках 2-го раунда Кубка Турции "Эюпспор" Тараса Степаненко на выезде сыграет с "Коньяспором".

Матч начнется в 17:00 и украинский опорник, который только на днях подписал контракт с клубом, выйдет в стартовом составе своей команды на матч.