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С корабля на бал. Степаненко выйдет в старте своей новой команды на матч Кубка Турции

Наши за границей

Первый матч Тараса за свою новую команду

С корабля на бал. Степаненко выйдет в старте своей новой команды на матч Кубка Турции

instagram.com/eyupsporkulubu

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 февраля, в рамках 2-го раунда Кубка Турции "Эюпспор" Тараса Степаненко на выезде сыграет с "Коньяспором".

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Матч начнется в 17:00 и украинский опорник, который только на днях подписал контракт с клубом, выйдет в стартовом составе своей команды на матч.

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