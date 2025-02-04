Шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на четвертьфинальный матч Кубка Испании против "Леганеса".

В список футболистов, которые будут готовиться к следующей игре, не попал основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа, однако место нашлось для 25-летнего украинского вратаря Андрея Лунина, который, вероятно, получит свой шанс в этой игре.

Ранее от испанских СМИ появлялась информация о том, что Карло Анчелотти не будет доверять Лунину игру в следующей стадии Кубка, если его команде удастся туда выйти, а потенциальным соперником станет "Барселона" или "Атлетико".

Напомним, что матч "Леганес" - "Реал" состоится в среду, 5-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Добавим, что в этом сезоне Андрей Лунин семь раз выходил в стартовом составе "сливочных" во всех турнирах, проведя три сухих поединка.