Шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании
Королевский клуб отправится на игру без основного голкипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" опубликовал заявку на четвертьфинальный матч Кубка Испании против "Леганеса".
В список футболистов, которые будут готовиться к следующей игре, не попал основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа, однако место нашлось для 25-летнего украинского вратаря Андрея Лунина, который, вероятно, получит свой шанс в этой игре.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025
???? @CDLeganes pic.twitter.com/OitrMrd9Uv
Ранее от испанских СМИ появлялась информация о том, что Карло Анчелотти не будет доверять Лунину игру в следующей стадии Кубка, если его команде удастся туда выйти, а потенциальным соперником станет "Барселона" или "Атлетико".
Напомним, что матч "Леганес" - "Реал" состоится в среду, 5-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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Добавим, что в этом сезоне Андрей Лунин семь раз выходил в стартовом составе "сливочных" во всех турнирах, проведя три сухих поединка.
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