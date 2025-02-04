Журналист: Никакой информации о результатах пробы В Мудрика нет
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский заявил, что слухи о том, что допинг-проба В украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика оказалась негативной, не соответствуют действительности.
"Я позвонил человеку, который приближен к окружению Мудрика. Это фейк. Никакой информации об оглашении результатов пробы В нет", – сказал Спиваковский.
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Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы, о чем стало известно в середине декабря 2024 года.
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