Мог играть с Месси. У Таловерова было предложение из Интер Майами
Но ЛАСК категорически не рассматривал вариант аренды
Фото: Максим Таловеров
У украинского защитника Максима Таловерова, который недавно перешел из австрийского ЛАСКа в английский "Плимут", было предложение из МЛС от "Интер Майами", сообщил журналист Михаил Спиваковский.
"Из США было предложение от "Интер Майами". Там была ситуация, когда они хотели взять его в аренду, но ЛАСК вообще не рассматривал вариант аренды", – сказал Спиваковский.
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Напомним, что Таловеров уже успел дебютировать за свой новый клуб и даже получил награду лучшему игроку матча, которую, впрочем,
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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