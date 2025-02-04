Мог играть с Месси. У Таловерова было предложение из Интер Майами

У украинского защитника Максима Таловерова, который недавно перешел из австрийского ЛАСКа в английский "Плимут", было предложение из МЛС от "Интер Майами", сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Из США было предложение от "Интер Майами". Там была ситуация, когда они хотели взять его в аренду, но ЛАСК вообще не рассматривал вариант аренды", – сказал Спиваковский.

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