Украинец после голевого отрезка ворвался к лучшим бомбардирам третьего дивизиона Испании
Форвард проводит результативную зиму
Фото - Roger Benet
24-летний нападающий "Алькоркона" Владислав Копотун в последних семи матчах группы II Примеры КИФФ отличился шесть раз. Теперь на его счету 8 точных ударов в 16 встречах турнира.
Сейчас он разделяет четвертую строчку в списке бомбардиров лиги с двумя игроками резервной команды "Бетиса". Украинец присоединился к "желтой лихорадке" летом. В прошлом сезоне форвард выступал в "Сабаделе" (5 мячей, 34 игры). Именно в этом коллективе он начинал свой испанский этап карьеры в 2019 году в составе U-19.
Владислав родился в Ковеле, но на родине на профессиональном уровне не играл.
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