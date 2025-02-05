Украинец после голевого отрезка ворвался к лучшим бомбардирам третьего дивизиона Испании

24-летний нападающий "Алькоркона" Владислав Копотун в последних семи матчах группы II Примеры КИФФ отличился шесть раз. Теперь на его счету 8 точных ударов в 16 встречах турнира.

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Сейчас он разделяет четвертую строчку в списке бомбардиров лиги с двумя игроками резервной команды "Бетиса". Украинец присоединился к "желтой лихорадке" летом. В прошлом сезоне форвард выступал в "Сабаделе" (5 мячей, 34 игры). Именно в этом коллективе он начинал свой испанский этап карьеры в 2019 году в составе U-19.

Владислав родился в Ковеле, но на родине на профессиональном уровне не играл.