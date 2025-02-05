Сикан и Батагов в основе, Зубков в запасе. Стартовый состав Трабзонспора на кубковый матч
Поединок начнется в 12:00
Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" опубликовал заявку команды на матч 2-го тура групповой стадии Кубка Турции Группы А против "Искендерунспора".
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В стартовом составе "бордово-синих" выйдут двое украинцев - экс-форвард "Шахтера" Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Еще один бывший игрок "горняков" Александр Зубков начнет игру в запасе.
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
???? İskenderunspor maçı ilk 11’imiz#İSKvTS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/HnGCfIA4nN— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 5, 2025
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Источник:Trabzonspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
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