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Сикан и Батагов в основе, Зубков в запасе. Стартовый состав Трабзонспора на кубковый матч

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Поединок начнется в 12:00

Сикан и Батагов в основе, Зубков в запасе. Стартовый состав Трабзонспора на кубковый матч

Фото: Trabzonspor

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"Трабзонспор" опубликовал заявку команды на матч 2-го тура групповой стадии Кубка Турции Группы А против "Искендерунспора".

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В стартовом составе "бордово-синих" выйдут двое украинцев - экс-форвард "Шахтера" Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Еще один бывший игрок "горняков" Александр Зубков начнет игру в запасе.

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
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