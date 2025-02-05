Решающий гол на 92-й минуте. Йовичевич выиграл свой первый трофей с Лудогорцем

"Лудогорец" вырвал победу у "Ботер Пловдива" в финале Суперкубка Болгарии.

Все пять голов в поединке были забиты во втором тайме. Победу "орлам" принес на 92-й минуте Ивайло Чочев.

Этот титул стал вторым для Игора Йовичевича в тренерской карьере. Первый он завоевал, работая с "Шахтером".

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4 февраля. Суперкубок Болгарии, финал.

"Лудогорец" – "Ботев Пловдив" – 3:2