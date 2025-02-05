Экс-защитник сборной Украины официально нашел себе новый клуб
В Бельгии
Фото: as-eupen.be
Бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун продолжит карьеру в Бельгии.
34-летний украинец стал игроком бельгийского "Эйпена", сообщает официальный сайт клуба. Футболист заключил трудовое соглашение до 30 июня 2025 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
Предыдущим клубом Пластуна был казахстанский "Ордабасы", который он покинул в ноябре 2024 года. На его счету 3 гола в 34 матчах.
В карьере игрока также были киевская "Оболонь", львовские "Карпаты", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец". Он провел 5 поединков за национальную сборную Украины (с 2018-го по 2019-й год).
"Эйпен" занимает 9-е место в турнирной таблице Челленджер Про Лиги.
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